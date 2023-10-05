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        Haberler Sağlık Japonya'da yetişkinlere "6 saatten az uyumayın" tavsiyesi

        Japonya'da yetişkinlere "6 saatten az uyumayın" tavsiyesi

        Japonya'da hükümet, uykusuzluk çeken Japon yetişkinlere, bir gecede en az 6 saat uyumalarını tavsiye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:33
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        Japonya'dan "6 saatten az uyumayın" önerisi!
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        Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı araştırmasında, ülke genelindeki erkeklerin yüzde 37,5'inin, kadınların ise yüzde 40,6'sının günde ortalama 6 saatten daha az uyuduğu ortaya çıktı.

        Bakanlık, bu hafta içi duyurulan taslak aşamadaki tavsiye raporunda, uyku süresinin ve kalitesinin geliştirilmesi için yetişkinlere bir gecede en az 6 saat uyumaları tavsiyesinde bulunuldu.

        Uyku sürelerinin "alarm verici" olarak nitelendirildiği söz konusu raporda, yaş gruplarına göre tavsiye edilen uyku süresi farklılık gösteriyor.

        Buna göre 1-2 yaş aralığına 11-14, 3-5 yaş aralığına 10-13, ilkokul öğrencilerine 9-12, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine de 8-10 saat aralığında uyku önerildi.

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        Bakanlık, hafta içinde kamuoyuna paylaşılan rapora son halini yıl sonuna kadar verecek.

        OECD'nin 2021 araştırmasında da Japonya genelinde halkın, ortalama 7 saat 22 dakika uyuduğu ortaya çıkmıştı.

        Bu oran, 33 ülke arasında en kısa uyku süresi olmuştu.

        Uzmanlar günde 7 saat uyuyanların depresyon, kanser, kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıkları en az inmesi dolayısıyla, günde 6-8 saat uykunun yetişkinler için ideal olduğunu savunuyor

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