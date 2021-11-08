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Japonya'daki açık artırmada kar yengecine 427 bin liralık rekor fiyat

Japonya’da düzenlenen bir açık artırmada kar yengeci, 5 milyon yene (yaklaşık 427 bin liraya) satılarak rekor fiyata alıcı buldu

Japonya'daki açık artırmada kar yengecine 427 bin liralık rekor fiyat
İHA

Kaponya'da başlayan kar yengeci avı sezonunun ardından Ishikawa eyaletinde her yıl düzenlenen geleneksel açık artırma Kanazawa limanında gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre katılımcılar eyalet yönetiminin özenle seçerek satışa sunduğu birinci kalite yengeçleri alabilmek için kıyasıya yarıştı.

58 tonluk avdan yalnızca bir kar yengeci 1.5 kilogram ağırlığı ile tüm kriterleri karşılayarak açık artırmaya çıkarılırken, söz konusu erkek yengeç 5 milyon yenlik (yaklaşık 427 bin lira) rekor fiyata alıcı buldu.

Kaplıca otelleri işleten bir şirketin yengecin sahibi olduğu öğrenilirken, rekor fiyatın Covid-19 pandemisinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılara rağmen balıkçılara olan minnettarlığı ifade etmek için ödendiği ifade edildi.

Japonya'daki Tottori eyaletinde 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada yine bir kar yengeci 5 milyon yenlik rekor fiyata alıcı bulmuştu. Son açık artırmada en yüksek fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

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