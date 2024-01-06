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        Haberler Dünya Japonya'daki depremde can kaybı 110'a yükseldi

        Japonya'daki depremde can kaybı 110'a yükseldi

        Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 110'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:42
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        Japonya'daki depremde can kaybı arttı
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        NHK'nin haberine göre eyalet yetkilileri, bölgedeki depremlerde 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

        Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı bildirildi.

        Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.

        Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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