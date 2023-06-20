Japonya'da, çocuklara bağımsızlığı öğretebilmek için ilginç ama bir o kadar da basit bir uygulama var. Küçük çocuklar bağımsız olmayı öğrenebilsin diye okula kendi başlarına gidiyor. Bu yolculuk esnasında da trafikte ve taşıtlarda daha kolay fark edilmeleri için sarı şapka takıyorlar.