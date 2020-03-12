AA

Japonya'dan "koronavirüs salgını olimpiyatları etkilemeyecek" açıklaması



Japonya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "küresel salgın" ilan etmesinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın organizasyonunu etkilemeyeceğini bildirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sözcüsü Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın belirlenen takvimde 24 Temmuz-9 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Yaz Oyunları'nı düzenlemek üzere, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, organizasyon komitesi ve Tokyo belediyesiyle yakın iş birliği içinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hükümetimizin tavrında bir değişiklik yoktur." dedi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike de küresel salgın değerlendirmesinin Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edileceği endişesine yol açtığına dikkati çekerek, "Farklı kişilerden farklı yorumlar duyuyoruz fakat bugüne dek yaptığımız onca hazırlık ve Japon halkının beklentisi hesaplandığında bir iptal veya erteleme düşünülemez." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, kuruluşun "yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (küresel salgın) olarak karakterize edilebileceği" değerlendirmesini yaptığını duyurmuştu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Koronavirüs dünya genelinde 126 bin 483 kişiye bulaşırken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da şu ana dek 696'sı, 12 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde olmak üzere 1335 vaka görüldü, 7'si gemide, 16'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.