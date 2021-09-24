Japonya'dan küresel gıda güvensizliğine karşı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Japonya'dan küresel gıda güvensizliğine karşı "sürdürülebilir sistemler" sözü

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide küresel gıda güvensizliği ile mücadelede ülkesinin, "sürdürülebilir sistemlerin geliştireceği" taahhüdü verdi.

Japonya'dan küresel gıda güvensizliğine karşı
AA

Başbakan Suga, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamındaki "BM Gıda Sistemleri Zirvesine" video mesaj gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve artan doğal afetlerin küresel gıda güvensizliğini artırdığını söylen Suga, "açlık sorununa" dikkati çekti.

Suga, "Açlığın yok edilmesi dahil küresel gıda durumuna ilişkin endişelerimizi paylaşırken, sistemsel olarak gıdanın üretim ve dağıtımını ele almamız önemli" dedi.

Üretim sürdürülebilirliğinin başarılmasında kriterin "inovasyon, dijitalleşme kullanımını artırmak olduğunu" kaydeden Suga, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde karbonsuzlaşma dahil çevre sorunlarını azaltmak için Japonya sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesini teşvik edecek" dedi.

Suga ülkesinin, gıda sektöründe serbest ve adil ticaretin geliştirilmesine de liderlik edeceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Kuzey Kore, Güney Kore'nin "düşmanca politikalardan" vazgeçmesi şartıyla müzakerelerde istekli
DÜNYA Kuzey Kore'den Güney Kore'ye çağrı!
SON DAKİKA: Rusya'da fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye iniş yaptı
DÜNYA Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye indi!
SON DAKİKA: Denizaltı krizi: Morrison Macron ile doğru zamanda görüşmeyi umuyor!
DÜNYA Morrison'dan Macron'a: Doğru zamanda görüşmeyi ...
İsviçre eşcinsel evlilik için referanduma gidiyor - Haberler
DÜNYA İsviçre eşcinsel evlilik için referanduma gidiyor
SON DAKİKA: İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak
DÜNYA İsrail'de aşı olmayan öğretmen ders veremeyecek
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın kamuoyundaki "onay oranı" yüzde 44'e geriledi
DÜNYA Biden'ın onay oranı düşüyor!
Japonya'dan AUKUS mesajı: Anlaşma Hint-Pasifik istikrarı için önemli
DÜNYA Japonya'dan AUKUS anlaşmasına destek mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye iş birliği mesajı
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu: AB'nin Türkiye ile iş birliği ...
Libya'nın doğusundaki sivil toplum temsilcilerinden Başbakan Dibeybe'ye destek ziyareti
DÜNYA Libya'nın doğusundan Başbakan Dibeybe'ye destek ...
KKTC ve Azerbaycan dışişleri bakanları New York'ta görüştü
DÜNYA KKTC ve Azerbaycan'dan New York'ta önemli görüşme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.