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HaberlerDünya"Kim"seyi dinlemiyor! Son dakika: Japonya'dan nükleer tehtide tepki
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Japonya'dan nükleer silah deposunu güçlendirmekle tehdit eden Kuzey Kore lideri Kim'e tepki

Japonya Kabine Baş Sekreteri Katsunobu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geliştirilmekte olan silah sistemlerini açıklaması gerektiğini söyledi. Katsunobu, Kim'in nükleer silah deposunu güçlendireceği tehdidinin "tamamıyla kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Japonya'dan Kuzey Kore lideri Kim'e nükleer tepkisi!
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AA

Japonya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geliştirilmekte olan silah sistemlerinin listesini açıklamasının ve nükleer silah deposunu güçlendireceği tehdidinin "tamamıyla kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Pyongyang’da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde Kuzey Kore lideri Kim'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Kim'in, geliştirilmekte olan sistemlerinin listesini açıklaması ve nükleer silah deposunu güçlendirmekle tehdit etmesinin "tamamıyla kabul edilemez" olduğunu belirten Kato, "Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmayı hedefleyen yaptırımlara" dikkati çekti.

Tokyo hükümetinin gelişmeleri yakın izleyeceğini söyleyen Kato, "Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının bütünlüğü kapsamında uygulanmasını ve Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasının hayata geçirilmesini sağlamak için ABD ve Güney Kore ile yakın iş birliğini; Çin, Rusya ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"ANA DÜŞMAN ABD"

Parti kongresinde konuşan Kim, Washington'la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore'nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade etmişti.

Kim konuşmasında, ABD'nin Kuzey Kore'nin "ana düşmanı" olduğunu yineleyerek, "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." demişti.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, ABD'nin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, "düşman güçler" nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silahların kullanılmayacağını söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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