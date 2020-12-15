Reuters

Japonya, karbon salımı azaltma hedefi doğrultusunda 2040 yılına kadar 45 gigawatta (GW) kadar kurulu güce sahip denizde kurulu, yani offshore rüzgar enerjisi santralı kurmayı planlıyor.

Bu plan gerçekleştiği takdirde, 2050 yılına kadar karbon nötr bir ülke haline gelmeyi hedefleyen Japonya offshore rüzgar

enerjisi elde etmede küresel lider haline gelecek. Japonya Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama hükümet yetkililerine ve özel şirketlere hitap ettiği açıklamasında, "Cazip iç piyasa yaratma ve hem iç hem de dış yatırımları teşvik etme konusunda kararlı olmak hükümet için önem taşımaktadır" dedi.

Sanayi bakanlığının açıklamasına göre, Japon hükümeti denizde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesini 2030'a kadar 10 GW

gücüne, 2040'a kadarsa 35 GW ila 45 GW seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, dünyanın en fazla karbon salımı yapan beşinci ülkesi olan Japonya'nın 2050'ye kadar ülkenin net karbon salımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini Ekim ayında ifade etmişti.