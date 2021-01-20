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Japonya'dan olimpiyatlarda 'aşı ön koşul değil' sinyali

Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, temmuz sonunda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ön şart koşulmayabileceğini söyledi.

Japonya'dan olimpiyatlarda 'aşı ön koşul değil' sinyali
AA

Kato, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo Olimpiyatlarında aşı şartı aranacağına yönelik iddialara ilişkin cevabında, katılımcılara Kovid-19 aşılarının “ön koşul” olarak uygulanmadığı tedbirleri ele aldıklarını söyledi.

Kato, “Aşıların ön şart koşulmadığı da olmak üzere, güvenli bir turnuva düzenleyebilmek için gerekli tarama, davranış yönetimi başta olmak üzere kapsamlı tedbirler düşünüyoruz.” dedi.

Kasım 2020 ortasında Tokyo'daki olimpiyat yerleşkelerini, spor salonlarını ve konaklama noktalarını denetleyen Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Başkanı Thomas Bach, "Japon halkını korumak amacıyla IOC, sporcular ve katılımcılardan olabildiğince fazla insanın buraya bir aşıyla gelebilmesi için büyük çaba sarf edecek." demişti.

Bach, "Daha fazla sayıda yabancı katılımcıyı aşıya ikna etmek istiyoruz. Bu bize olimpiyat stadyumunda seyirci ağırlamayı ve bu seyircilerin güvenli bir çevreye sahip olmalarını sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

YEDEK PLAN VURGUSU

Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Kono Taro, geçen hafta uluslararası medyaya yaptığı konuşmada, turnuvanın düzenlenmesine yönelik soruya, ”Şimdiden itibaren yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite B planı ve C planına hazırlanmalı. Yedek planlar olmalı. Durum kolay değil.“ demişti.

IOC'nin Kanadalı üyesi Richard William Pound da turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında düzenleneceğinden emin olamadığını belirterek, "Çünkü süregelen apaçık gerçek virüsün yayılması olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Önceki hafta sonu yapılan Kyodo anketinde, turnuvaya ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3'ü "iptal edilmeli", yüzde 44,8'i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı vermişti.

TAM KARARLILIK

Hafta sonu katıldığı televizyon programında konuya ilişkin soruya verdiği cevapta Kato, "Müsabaka yerlerine ve takvimine karar verdik. Yetkililer, salgın kontrolü dahil hazırlıkların üzerine çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya genelinde 11 eyalette 7 Şubat’a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilanı sonrası IOC'nin Kyodo ajansına gönderdiği açıklamada, "IOC, Japon otoritelerine ve aldığı tedbirlere yönelik tam bir güvene sahip. Japon partnerlerimizle birlikte, bu yaz güvenli ve başarılı bir olimpiyat için konsantre ve bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Turnuva bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlenen çevrim içi yeni yıl toplantısında konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin "imkansız" olduğunu savunmuştu.

Hafta başında meclis açılışında konuşan Başbakan Suga Yoşihide, olimpiyatlara yönelik hükümetin kararlılığını yineleyerek, “Oyunlar, insanlığın Kovid-19’u yendiğinin de kanıtı olacaktır.” diye konuşmuştu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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