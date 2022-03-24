Japonya'dan Rusya'ya ruble cevabı

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Rusya'nın "dost olmayan" ülkelere petrol ve gaz satışlarında ödemelerin ruble olarak yapılması talebinin nasıl hayata geçirilebileceğini anlamadıklarını söyledi.

Parlamentoda konuşan Suzuki, "Hali hazırda ilgili bakanlıklar ile konuyu değerlendiriyoruz ve Rusya'nın niyetinin ne olduğunu, ödemeleri nasıl ruble olarak talep edebileceğini anlamadık" dedi.

Suzuki, Rusya'ya yönelik yaptırımların Japon ekonomisine ve finansal piyasalara yan etkisini yakından takip edeceğini, G7 ve uluslararası toplumla koordinasyon içinde uygun adımları atacaklarını vurguladı.

7 MART'TA ONAYLADI

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart’ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.