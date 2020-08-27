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Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dış uzay sahasındaki tehditlere karşı ülkesinin caydırıcılığını güçlendirmek için ABD ile iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.

Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu
AA

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Başbakan Abe, ABD Uzay Kuvvetleri (USSPACECOM) Komutanı General John Raymond'ı kabul etti.

Abe ve Raymond, ABD ile Japonya arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ABD’nin 2024’e Ay'a astronot gönderme planlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, salgın sürecinde uluslarası ilişkilerin belirsizlikler yaşadığını kaydeden Abe, “ABD-Japonya ortaklığının önemi artıyor. Caydırıcılığı güçlendirmek için uzay sahasında ABD ile iş birliğini derinleştirmek istiyoruz.“ dedi.

Raymond da dış uzayı çevreleyen durumun kritik seviyesini koruduğunu dile getirerek, “En önemli partner olarak gördüğümüz Japonya ile somut iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz.“ ifadelerini kullandı.

Görüşmede, USSPACECOM ile Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesinde mayısta kurulan Uzay Operasyonları Filosu arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini konuları da ele alındı.

Öte yandan Raymond, Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Kabine Üyesi Takemoto Naokazu ve Dışişleri Bakanı Kıdemli Yardımcısı Suzuki Keisuke ile bir araya geldi.

Başkent metropolündeki Fuçuu Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssünde mayısta göreve başlayan uzay filosunun, dış uzayda gözlem ve raporlama faaliyetinin yanı sıra, Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve ABD ordusu ile iş birliği halinde çalışarak 2023’te tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor.


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