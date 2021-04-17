Japonya, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor

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Kamu yayıncısı NHK'nin GSDF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin donanmalarının bölgesel varlığını artırması karşısında Japon ordusu tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

Buna göre, GSDF Eylül ile Kasım arasında yaklaşık 140 bin GSDF personelinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Kyuşu bölgesinde askeri tatbikat düzenleyecek.

Kuzeydeki Hokkaido ile Tohoku ve Şikoku bölgelerindeki askeri birliklerinin Kyuşu'ya sevk edileceği son 30 yılın en büyük askeri tatbikatında, ülkenin güneybatısındaki olası acil durumlara karşı caydırıcılık seviyesinin artırılması planlanıyor.

Askeri kadro, tank ve gıdadan oluşan lojistiğin gemi ve uçaklarla bölgeye sevk edileceği tatbikatın içeriğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak değişebileceği kaydedildi.

Kyodo ajansı, böylesi bir tatbikat sürecinin en son Soğuk Savaşın sona erdiği 1993 yılında gerçekleştirildiğini bildirdi.