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Japonya, Güneydoğu Asya ülkelerindeki vatandaşlarını "olası saldırılara" karşı uyardı

Japonya, Güneydoğu Asya bölgesindeki 6 ülkede yaşayan vatandaşlarını "olası saldırılara" karşı kalabalık noktalar ve ibadethanelerden uzak durma çağrısı yaptı.

Japonya, Güneydoğu Asya ülkelerindeki vatandaşlarını
Japonya'dan olası saldırılara karşı uyarı
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AA

Japonya Dışişleri Bakanlığı Endonezya, Filipinler, Singapur, Malezya, Tayland ve Myanmar'da yaşayan Japon vatandaşlarını "olası saldırılara" karşı uyardı.

Bu ülkelerde "intihar saldırıları gibi artan risklere yönelik" enformasyon edinildiğini bildiren bakanlık, Japon vatandaşlarına kalabalık noktalar ve ibadethanelerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Zaman belirtilmeyen uyarıda, söz konusu ülkelerde yaşayan Japonlara, yerel haberleri ve açıklamaları yakından takip etmeleri ve "şimdilik dikkatli olmaları" tavsiye edildi.

Uyarının, Japonya'nın bu ülkelerde mevcut büyükelçiliklerine gönderildiği kaydedildi.

"DETAYLAR BİLİNMİYOR"

Ulusal basında çıkan haberlerde ise söz konusu ülkelerin, "tehditlere yönelik istihbaratlarının bulunmadığı" ve "Japonya'nın enformasyonun kaynağına ilişkin bilgi vermediği" kaydedildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, "Japonya'nın bilginin kaynağını açıklamadığını" ve uyarının gönderildiği Japonya'nın Bangkok Büyükelçiliğinin "tehdide yönelik detayların bilinmediğini" bildirdiğini söyledi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı "herhangi bir tehditten haberdar olmadıklarını" belirtirken Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah ise "ülkedeki Japon vatandaşlarına uyarı gönderildiğini" kabul etmedi.

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