Japonya Havayolları, Kovid-19'da düşen finansal kapasitesine yönelik sermaye artıracak

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Kyodo ajansının haberine göre, Japon firma, Kovid-19'un hava yolu sektörüne olumsuz etkisine karşı finansal kapasitesini güçlendirecek.

Buna göre JAL, 300 milyar yenlik (2,72 milyar dolar) sermaye artırma kararı aldı.

Firma bu kapsamda MUFG, Mizuho ve SMBC gibi Japonya'nın büyük bankaları ile devlet destekli Japonya Kalkınma Bankasından (DBJ) 200 milyar yenlik tali kredi kullanacak.

JAL ayrıca 100 milyar yenlik sermayeyi de tahvil ihracından elde edecek.

Yeni sermayenin bir kısmının, Airbus 350s uçaklarının hizmete alınması dahil yeşil teknoloji yatırımlarına tahsis edileceği kaydedildi.

JAL yetkilisi Yuiçiro Kito, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Bu finansal planlamamız sadece yeterli fonu elimizde tutmaya yönelik savunmacı yaklaşım değil, ayrıca salgın sonrası döneme hazırlık kapsamlı agresif bir tutum" diye konuştu.

Kasım 2020'de JAL, yenileme giderleri ve salgının etkilerine karşı önlem amacıyla, halka arz edilme dahil çeşitli usullerle 180 milyar yen (1,63 milyar dolar) sermaye artırmıştı.

JAL, salgının seyahat sektörüne etkisi sonucunda, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında, 286,6 milyar yen (2,6 milyar dolar) net kayıp yaşamıştı.

Bu kaybın, 2012 mali yılından beri ilk gelir kaybı olduğu bildirilmişti.