Japonya, Hong Kong yasasından

AA

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Çin'de onaylanan Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açık ve özgür bir Hong Kong'un "bir ülke iki sistem" çerçevesiyle korunması gerektiğini kaydeden Suga, yasaya ilişkin ülkesinin görüşlerinin Pekin yönetimiyle paylaşıldığını bildirdi.

Suga, "Uluslararası toplum ve Hong Kong halkının kuvvetli kaygılarına rağmen Ulusal Meclisin aldığı Hong Kong kararı konusunda ciddi ölçüde endişeliyiz." dedi.

Hem ticari hem de insani yönden Japonya'nın önemli partnerlerinden Hong Kong'un istikrar ve demokratik yapısının sürdürülmesi vurgusu yapan Suga, bu kapsamda gelişmeleri yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan Çin'in Tokyo Büyükelçisi Kong Şüenyou, konuya ilişkin endişelerin aktarılması için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

- Yasa

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa, Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Çin medyasınca "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.