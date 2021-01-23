Japonya hükümeti, olimpiyatların 'seyircisiz' olması seçeneğini değerlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Japonya hükümeti, olimpiyatların 'seyircisiz' olması seçeneğini değerlendiriyor

Japonya’da hükümet, temmuzda başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı "seyircisiz" düzenlenebilme ihtimalini değerlendiriyor.

Japonya hükümeti, olimpiyatların 'seyircisiz' olması seçeneğini değerlendiriyor
AA

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde artış trendini koruyan Kovid-19 vakalarının, takvime göre olimpiyatların başlayacağı 23 Temmuz’a kadar kontrol altına alınamayacağı göz önünde bulunduruluyor.

Buna göre hükümet, seyirci kısıtlamasının uygulanmaması, yerleşke kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci kabul edilmesi veya tamamen seyircisiz bir turnuva olmak üzere üç opsiyon üzerinde duruyor.

Turnuvaya ilişkin son anketlerde "ertelenmeli" ya da "iptal edilmeli" cevaplarının ağırlık göstermesi; hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediği görüşlerinin yansıması sonrası, olası bir siyasi sonuca karşı "seyircisiz turnuva" opsiyonu değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kovid-19 aşısı olmuş ve Japonya içinden turnuvaya katılacak biletli seyircilerin kabul edilmesi de planlamaların arasında yer alıyor.

Kovid-19 vakalarının seyrine göre Japonya’nın, yerleşkelere kabul edilecek seyirci sayısı ve denizaşırı izleyicileri kabulüne dair kararı ilkbahar sonuna doğru açıklaması bekleniyor.

IOC'DEN ESNEKLİK YORUMU

Dün parlamentoda konuya ilişkin konuşan Başbakan Suga Yoşihide, virüse karşı gerekli önlemlerin alınacağını ve Tokyo Olimpiyatlarının planlandığı üzere düzenlenmesine yönelik kararlılık sergilediklerini yineledi.

Önceki gün Kyodo’ya özel mülakat veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, seyirci kapasitesinin düşürülebileceği ihtimaline değinerek, IOC'nin bu konuda "esnek" olacağını söylemişti.

Bach IOC’nin, katılacak kişilerin hayatını korumak için "fedakarlıkta bulunulması" gerektiğini belirterek, “Mesele güvenlik olunca, o noktada tabu olamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kyodo’ya göre olimpiyatlar kapsamındaki bilet gelirlerinden 90 milyar yen (867 milyon dolar) hedefleyen Organizasyon Komitesi, izleyicisiz bir turnuva sonrası hayal kırıklığı yaşayabilir.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump için azil yargılamasının başlayacağı tarih belli oldu!
DÜNYATrump için azil yargılamasının başlayacağı tarih ...
Biden'den Kovid-19'la mücadele için iki yeni kararname daha!
DÜNYABiden'den Kovid-19'la mücadele için iki yeni ...
Çavuşoğlu: Reformlar AB ile pozitif gündeme katkı sağlayacak
DÜNYAÇavuşoğlu: Reformlar AB ile pozitif gündeme katkı ...
OLAYLI YEMİN! Son dakika Biden'ın yemin töreni sonrası "POZİTİF" korkusu
DÜNYAYemin törenindeki Muhafızlar pozitif
TikTok kararı! Son dakika: İtalya yaş adımı atıyor...
DÜNYAİtalya'da Tiktok kararı
ABD'nin Teksas eyaletinden göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava
DÜNYATexas eyaletinden Biden'a dava!
ABD Kongresi'nden Ulusal İstihbarat Direktörü'ne 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun gizliliğini kaldırma' çağ
DÜNYAABD Ulusal İstihbarat Direktörü'ne Cemal Kaşıkçı ...
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
DÜNYAFransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi
DÜNYABeyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili ...
Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi
DÜNYAAlman Anayasa Mahkemesi'nden DİTİB lehine karar!