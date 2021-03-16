Japonya ile ABD, Çin'in yeni yasasına karşı

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AA

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tokyo'da düzenledikleri "2+2 Zirvesi" sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Kişi, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku adaları yakınları dahil Japonya'nın güneybatısındaki bölgede, Öz Savunma Kuvvetleri ile ABD ordusunun ortak tatbikatlar düzenlediğini anımsatarak, "Bu tatbikatları sürdürmek, Japonya ile ABD'nin beraber hareket ettiğini göstermek istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bölgede Japonya ve Güney Kore ile istişare halinde, ülkesinin Kuzey Kore'ye yönelik politikasını "baştan sona gözden geçirdiğini" belirten Blinken da yeni programın birkaç hafta içinde hazır olacağını söyledi. Blinken, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorununun çözümünde Tokyo ile iş birliğinin sürdürüleceğini dile getirdi.

- Bölgesel konular

Kyodo ajansının haberine göre, 4 bakan tarafından yapılan ortak açıklamada, iki ülke güvenlik ittifakının "Hint-Pasifik bölgesinin barışı, güvenliği ve refahının mihenk taşı" olduğu belirtildi.

Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku adalarında Japonya'nın kontrolüne zarar verecek ya da statükoyu değiştirecek tek taraflı faaliyetlere karşı çıkılan açıklamada, Çin'in, ülkenin sahil güvenliğine, kendisine ait olduğu iddia ettiği kara sularda, kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasasına yönelik "ciddi endişeler" taşındığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar çağrısı yapıyoruz. Güney Çin Denizinde Çin'in 'hukuk dışı' denizcilik iddiaları ve faaliyetlerine karşı çıkıyoruz. Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılmasına yönelik taahhütleri teyit ediyoruz. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik ortak endişeler paylaşıyoruz. Japonya'nın güneyindeki Okinawa adasına yer alan Futenma hava üssünün, ada üzerinde yerinin değiştirilmesini kapsayan mevcut plana bağlı kalıyoruz. Uzay ve siber güvenlik gibi yeni alanlarda iki ülke iş birliğinin önemini vurguluyoruz."

Açıklamada, bu yıl içinde benzer bir zirvenin yeniden düzenlenmesi kararı da yer aldı.

Öte yandan, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF),bünyesindeki 4 F15 avcı uçağı ile ABD'ye ait 4 F35B hayalet uçağı ile bir yakıt ikmal uçağının tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında ortak tatbikat düzenlediklerini açıkladı.

Bu arada, ABD'li bakanlar, zirve sonrası Japonya Başbakanı Suga Yoşihide tarafından da kabul edildi.

- Sıradaki durak Seul

İlk yurt dışı seyahatini Çin'e karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak için Pasifik bölgesine yapan Bakan Austin'in, Tokyo ziyareti sonrası Bakan Blinken ile Seul ve Yeni Delhi'ye gitmesi bekleniyor.

Blinken'ın, 18 Mart’ta Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birlikte, Alaska'da Çinli mevkidaşı ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, Joe Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.

ABD Başkanı Joe Biden 12 Mart'ta Çin'e karşı ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad ittifakı liderleriyle yaptığı çevrim içi görüşmede, bölgenin güvenliği ve refahına ilişkin ülkesinin taahhütlerini dile getirmişti.

- 5 ada ve 3 kayalık

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, ülkenin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia edilen kara sularında kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.