Çin'in Tayvan Adası çevresinde 90 gemiyle düzenlediği büyük tatbikat sonrasında Asya Pasifik'te gerilim tırmanmış, Tayvan Savunma Bakanlığı da orduya savaşa hazır ol emri vermişti. Diğer yandan Güney Çin Denizi'nde süren anlaşmazlıklar da Asya Pasifik'te savaş riskini artırıyor.

Bu gelişmeleri dikkate alan Filipinler ile Japonya yeni bir savunma anlaşması imzaladı. Ortak Erişim Anlaşmasına göre iki ülke de birbirlerinin topraklarında askeri faaliyette bulunabilecek.