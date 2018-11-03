Japonya işçi göçünü kolaylaştırmaya hazırlanıyor

Mavi yakalı işçilere özellikle tarım işçisi olarak çalışmak üzere vize verilebilecek

Japonya hükümeti belli sektörlerdeki ciddi iş gücü açığıyla baş edebilmek için göçmen yasalarını değiştiren bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı ile yabancı işçilere, iş gücü açığı yaşanan sektörlerde çalışmak koşuluyla ülkeye giriş izni veren iki yeni vize kategorisi oluşturuluyor.

Japonya ülkeye göçü çok sınırlı tutan ülkelerden biri. Fakat tasarı yasalaşırsa özellikle inşaat, tarım ve sağlık sektörlerinde çalışacak işçilerin ülkeye girişi kolaylaşacak.

Tasarıya eklenen iki yeni vize türünden birincisi ile yabancı işçilere, belli becerilere ve yeterli Japonca bilgisine sahip olmaları koşuluyla, 5 yıl çalışma ve ailelerini de beraberlerinde ülkeye getirme izni veriyor.

İkinci tür yeni vize ise daha üst düzeyde becerilere sahip yabancılara bir süre sonra sürekli oturum hakkı başvurusu izni de veriyor.

Muhalefet partileri ise tasarıyı, ücretleri ve suç düzeyini etkileyeceği gerekçesiyle eleştiriyor.

Rupert Wingfield-Hayes, BBC Tokyo Muhabiri

Japonya, göç almak istemeyen bir gelişmiş ülkenin başına neler gelebileceğinin çarpıcı bir örneği.

Ülkede doğum oranı 1970'lerden beri nüfusun aynı düzeyde kalmasını sağlayan 2,1'in altında ve şu anda 1,4 düzeyine kadar gerilemiş bulunuyor. Buna bir de Japonların, dünyada yaşam beklentisi 85,5 ile en yüksek ulus olduğunu eklerseniz sorun bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.

Bir sorun olduğunu anlamak için Tokyo'dan fazla uzaklaşmanıza bile gerek yok. Boş okullar, sessiz çocuk parkları, beli bükülmüş ihtiyarların çalıştığı pirinç tarlaları size gereken her şeyi söylüyor.

Japonya yıllar içinde tedricen göçü kolaylaştırıp yabancı işçilere kapıyı aralamıştı. Mesela şu anda benim yaşadığı mahalledeki küçük markette çalışanların tümü genç Nepalliler. Fakat resmi düzeyde işçi değil, öğrenci ya da mesleki eğitime gelmiş gibi görünüyorlar. Dolayısıyla bu sistem, kuralları kendi lehine kullanmak isteyen bazı işverenlerin yabancı işçilerin haklarını suistimal etmelerinin yolunu açıyor.

Yakınlarda buraya "mesleki eğitim" için gelen bir Vietnamlı kadınla konuştum. Haftanın 7 günü, her gün 14 saatten fazla çalışıyor. Oysa tekstil firaması onu buraya mesleki eğitim programı çerçevesinde getirmiş. Bir yıl içinde sadece 7 gün izin yapmasına izin verilmiş.

Japonya'nın yabancı iş gücüne ihtiyacı olduğu açık.

Yine çok açık olan bir başka şey ise yabancı işçilerin ülkeye girişi ve haklarının korunmasını düzenleyen doğru düzgün bir kurallar bütününe ihtiyaç olduğu,

Japon işverenler uzun süredir yabancı işçi akışının yasalarla kolaylaştırılması için uğraş veriyordu.

Fakat Başbakan Şinzo Abe, yeni tasarı hakkında bilgi verirken, bunun ülkenin göçmen politikasının değiştiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Abe, Japonya'nın sadece belli becerilere sahip olan ve belli sektörlerdeki ciddi iş gücü açığına derhal cevap verecek şekilde çalışabilecek yabancı işçileri kabul edeceğini söyledi.

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