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Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ASEAN+3 toplantısı öncesi açıklama yaptı

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, Çin, Güney Kore ve ASEAN üyesi ülkelerle bölgesel mali işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ASEAN+3 toplantısı öncesi açıklama yaptı
Reuters

Kabine toplantısı ardından konuşan Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, Covid-19 krizi nedeniyle bölgesel mali bağların güçlendirilmesinin altını çizdi. Çok taraflı mali iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Aso, 3 Mayıs’ta düzenlenecek ASEAN+3 öncesi konuştu.

ASEAN+3 (APT) olarak bilinen toplantı bu yıl telekonferans sistemiyle yapılacak. Çevrim içi yapılması planlanan toplantı Çin, Japonya, Güney Kore ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği katılımıyla gerçekleşecek.

Toplantı kapsamında katılımcı ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlara dikkat çeken Japonya Bakanı Aso, ''Bölgesel makroekonomik politika ve karşılaştığımız durumlara verilen yanıtların yanı sıra mali işbirliğini tartışacağız'' diyerek Chiang Mai Girişimi gibi çok taraflı mali iş birliklerini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Chiang Mai Girişimi (CMIM)

Girişim, üye ülkeler arasında çok taraflı bir para birimi takası düzenlemesini kapsıyor. Üye ekonomilerin ihtiyaç duyduğu para birimini güvence altına almak ve ülkelerin döviz takas hatlarından yararlanmak amaçlanıyor. Bölgesel finansal istikrarı desteklemek adına kurulan girişimin tarihi 1997 Asya Mali Krizine dayanıyor.

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