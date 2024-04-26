Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

BoJ iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

Açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında sabit bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Bankanın, tahvil alımlarını bir önceki toplantıda alınan kararlar çerçevesinde sürdüreceği aktarılırken, para politikası kararının oy birliği ile alındığı ifade edildi.

BoJ, bir önceki toplantıda 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü sona erdirdiğini, şirket tahvili ve benzeri varlıklarda alımlarını 1 yıl içinde sonlandıracağını duyurmuştu.

Banka, para politikası kararlarının yanında "Ekonomik Aktivite ve Fiyatlardaki Görünüm" adında bir çalışma yayınlarken, çalışmanın para politikası kararları alınırken kaleme alındığı belirtildi. REKLAM Çalışmada, Japonya'nın potansiyelinin üzerinde büyümeye devam etmesi öngörülürken, ülke ekonomisinin hala bazı zayıf yönleri olmasına karşın toparlanmayı sürdürdüğüne işaret edildi. Yurt dışındaki gelişmelerin Japonya ekonomisi için risk oluşturmaya devam ettiği kaydedilen çalışmada, ithal edilen ürünlerden başta tahıl olmak üzere emtia piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edileceği bildirildi.

Açıklamada, yurt içinde firmaların fiyatlama ve ücret artışlarına ilişkin önemli belirsizlikler bulunduğu belirtilerek, "Gelecek dönemde döviz kurları ve uluslararası emtia fiyatları, ithalat fiyatları vasıtasıyla yurt içi fiyatlar için bir risk oluşturuyor." değerlendirmesine yer verildi. BoJ'un yıl sonu enflasyonun yüzde 2,6-3 aralığında olmasını öngördüğü ifade edilen açıklamada, enflasyonun 2025 ve 2026'da yüzde 2 seviyesinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi. Ocak tahminlerinde enflasyonun yıl sonunda 2,2 ila 2,5 aralığında gerçekleşmesi bekleniyordu. Bankanın 2024 için medyan enflasyon tahmini yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.