Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

AA

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Emtia fiyatlarındaki artışlardan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin büyümeye devam ettiği aktarılan BoJ karar metininde, "Enflasyondaki artış hızı bir süre öncesine göre yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin ise değişmediği görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Metinde, Japon ekonomisinin yılın ikinci yarısında daha da güçlenmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, gelir ve harcama döngüsünün de bu dönemden itibaren hızlanacağının tahmin edildiği bildirildi.

Öte yandan yurt dışı kaynaklı risklerin güçlü kalmayı sürdürdüğü vurgulanan metinde, Ukrayna'daki durum ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceği aktarıldı.