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        Haberler Ekonomi Para Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu - Para Haberleri

        Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

        Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:41
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        Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
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        Japonya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen para politikaları toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı.

        Buna göre banka yetkilileri, 1'e karşı 8 oy çokluğuyla politika faizinin yüzde 0,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi. Bir üye ise enflasyonist risklerin arttığı görüşüyle ​​faiz oranlarının yüzde 0,5'e çıkarılmasını önerdi.

        Karar metninde Japonya ekonomisinin ılımlı toparlanma sürecinde olduğu ancak bazı alanlarda zayıflık gözlendiği ifade edildi.

        İhracat ve sanayi üretiminin genel olarak durağan seyrettiği belirtilerek, şirket karlarının iyileşme eğilimi gösterdiği ve iş dünyasının genel çerçevede iyimser kaldığı, sabit iş yatırımlarının ılımlı artış gösterdiği kaydedildi.

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        Karar metninde istihdam ve gelirler konusunda ılımlı şekilde iyileşme yaşandığı, özel tüketimin fiyat artışları ve diğer faktörlerin etkisine rağmen sınırlı oranda çoğaldığı ifade edildi.

        Konut yatırımlarının ise nispeten zayıf kaldığına işaret edilerek, kamu yatırımlarının genel olarak durağan seyrettiği bildirildi.

        Metinde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış oranının son dönemde yüzde 2,0-2,5 aralığında gerçekleştiği hatırlatılarak, hizmet fiyatlarının ücret artışları gibi faktörlere bağlı olarak ılımlı şekilde artmaya devam ettiği vurgulandı.

        İthalat fiyatlarında önceki dönem kaydedilen artışların tüketici fiyatlarına yansımasının etkisinin azaldığının altı çizilen metinde, enflasyon beklentilerinin az da olsa yükseldiği kaydedildi.

        Karar metninde Japonya ekonomisinin destekleyici finansal koşullarla kademeli güçlenmesiyle, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulanarak, "Özellikle döviz kuru gelişmelerinin, firmaların fiyat ve üretim artışlarında, davranışlarında daha belirgin bir rol oynaması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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