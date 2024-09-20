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        Haberler Ekonomi Para Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Para Haberleri

        Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

        Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:12
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        Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
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        BoJ, iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

        Buna göre, kısa vadeli faiz oranı oy birliği ile alınan kararla yüzde 0,25 seviyesinde sabit bırakıldı.

        Açıklamada, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, enflasyonist baskıların da ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle yumuşadığı ancak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

        Japonya ekonomisinin potansiyelinin üzerinde büyümeyi sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin de önemli riskler olarak takip edileceği bildirildi.

        Açıklamada, şirketlerin daha çok ücret artışı yönünde davranmasıyla, döviz kurundaki gelişmelerin de fiyatlar üzerinde daha etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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