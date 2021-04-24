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Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama 0:00 / 0:00

AA

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre yerel saatle sabaha karşı 01.09'da meydana gelen patlamanın ardından kraterden çıkan volkanik akıntı yaklaşık 2 kilometre yayıldı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren, 3. seviyede tutulduğunu bildirdi.

Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın çevresinde yer alan yerleşim bölgeleri Tarumizu ile Kagoşima'da ölen ya da yaralanan olmadı.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.