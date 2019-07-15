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Japonya'nın kamu televizyonuna kızan bir grup aktivist siyasi parti kurdu

"Halkı NHK'den Koruma Partisi"nin amacı, Japonya'nın kamu hizmeti yayıncısı Nippon Hōsō Kyōkai televizyonu için otomatik olarak alınan abonelik ücretini iptal ettirmek. Partinin kurucusu Tachibana, NHK'de naklen verilen propaganda konuşmasında abonelik ücretini ödemekten nasıl kaçılacağının yollarını ayrıntılarıyla anlattı. Video, Japonya'da izlenme rekorları kırdı. Tokyo'dan Ilgın Yorulmaz'ın haberi.

Japonya'nın kamu televizyonuna kızan bir grup aktivist siyasi parti kurdu
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
NHK

Japonya'nın kamu hizmeti yayıncısı NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) televizyonuna kızan bir grup aktivistin kurduğu parti, yaz sonunda yapılacak seçimlerde Japon halkını "NHK'ye abonelik ücreti" zulmünden kurtarmayı hedefliyor.

Ülkedeki demokrasi gereği, kurdukları "Halkı NHK'den Koruma Partisi"nin de seçime katılan her parti gibi NHK'de propaganda yapmaya hakkı var.

Parti kurucusu Takashi Tachibana'nın NHK'ye çıkıp kurum hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptığı konuşmanın YouTube'a düşen videosu şu an tüm Japonya'da izlenme rekorları kırıyor.

Tachibana'nın iddiaları arasında iki NHK sunucusunun arabada cinsel ilişkiye girerek zina yaptıklarını gösteren seks kasedi de bulunuyor.

Parti sloganı: "NHK'yi ezelim!"

Japonya, 21 Temmuz'da Millet Meclisi'ne (Diet) senato üyesi seçmek için sandık başına gidecek. Rekor sayıda partinin yarıştığı seçimlerin kampanyası da oldukça renkli geçiyor.

"Halkı NHK'den Koruma Partisi", 51 yaşındaki Takashi Tachibana ve destekçileri tarafından kurulmuş.

Misyonu ve söylemiyle Japonların kurallara harfiyen uyan, nezaket timsali karakteriyle taban tabana zıt bir görüntü çiziyor.

Seçim kampanyası süresince şartlar gereği tarafsız NHK stüdyosunda gerçekleştirilmek zorunda kalınan tam bir kara mizah örneği çekimin 18 dakikalık videosunda Tachibana'nın en çok kullandığı cümle, partisinin de sloganı olan "NHK'yi ezelim!"

Tachibana'nın tek bir kampanya vaadi var: NHK abonelik ücreti altında izleyen izlemeyen tüm halktan para alınmasının önüne geçmek.

1950 yılında kurulan NHK'in ana gelirinin neredeyse tümü, İngiltere'de BBC örneğinde olduğu gibi halktan toplanan paralardan geliyor. Eskiden sadece televizyonu olanlar abonelik ücreti ödemekle yükümlüyken, değişen kanunlar gereği artık akıllı cep telefonları, GPS navigasyon sistemleri ve tablet gibi aletlerden NHK'in sinyalini alabilen herkesten bu para talep edilir hale geldi.

Tachibana, Japon meclisinde bu kanunları hazırlayan "elit sınıf" dediği politikacıları da acımasızca eleştiriyor, sıradan halktan biri olarak "Biz bu paraları ödeyemeyecek durumdayız, ödemek de istemiyoruz." diyor.

Japon hükümeti, devlet kanalı olması nedeniyle NHK'yi destekliyor ve ülkede çalışan herkesin maaşından her ay belli bir miktarı 'NHK abonelik ücreti' adı altında kesiyor.

Bunun üzerine NHK de alacaklı olduğu bu parayı toplaması için icra takipçisi birtakım şirketlerle anlaştı. "Saldırgan tutumlarıyla çete mensuplarını aratmayan taktikler" kullanmakla suçlanan bu şirketlerin elemanlarından gına geldiğini düşünen Tachibana ve destekçileri "Halkı NHK'den Koruma Partisi"ni bu nedenle kurdu.

Tachibana, NHK'de naklen verilen propaganda konuşmasında NHK abonelik ücretini ödemekten nasıl kaçılacağının yollarını ayrıntılarıyla anlatıyor. Dileyenler, ayrıca evlerine NHK'nin alacaklarını tahsile gelenlere karşı çağrı merkezinden destek de alabiliyorlar. Ayrıca Tachibana isteyenlere "NHK-savar sticker"lar yolluyor.

Seks kasedi iddiaları

14 yıldır biriken 2 bin dolarlık abonelik ücreti borcunu ödememekle övünen Tachibana'nın ve onun partisini destekleyen 26 kurucu üyenin NHK ile ilgili tek derdi, zorla alınan bu ücret değil.

Tachibana'ya göre evli olan iki NHK sunucusunu üç yıl önce arabada cinsel ilişkiye girerken gösteren bir kasedin varlığı da NHK tarafından bilinmesine karşın inkar ediliyor. Dahası, erkek sunucunun işine devam etmesine izin verilirken kadın sunucunun işten kovulmuş olması da Tachibana'yı öfkelendirmiş.

Halkın bu olaylar hakkında eksiksiz bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyor. "Bu davranış hem cinsel hem de güç tacizinden başka ne olabilir?" diye soruyor.

Halkı NHK'den Koruma Partisi'nin yaklaşan seçimleri kazanması beklenmiyor. Ne var ki kurulduğu 1955 yılından beri ülkeyi neredeyse kesintisiz yöneten LDP'den (Liberal Demokrat Parti) çok daha ilgi çektiği bir gerçek.

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