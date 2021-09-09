Japonya'nın nüfusunun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı

AA

Japonya hükümeti, Kovid-19'a mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre 7 Eylül itibarıyla ülke geneli oturumu bulunan yaklaşık 76 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Verilere göre bir doz aşılamayı kapsayan son oran, Japonya nüfusunun yüzde 60'ına denk geliyor.

Nüfusun yüzde 48,3'üne denk gelen yaklaşık 61,2 milyon kişiye ise Kovid-19'a karşı iki doz aşı uygulandı.

65 yaş üstü kabul edilen yaşlı nüfusun yüzde 89,3'üne bir doz, yüzde 87,4'üne ise çift doz aşı vuruldu.

126 milyon nüfuslu Japonya'da Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.