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Japonya'nın Osaka kenti EXPO 2025'e ev sahipliği yapacak

Japonya'nın Osaka şehri, 2025 yılında düzenlenecek EXPO Dünya Fuarı'nın ev sahibi seçildi

23.11.2018 - 21:49 | Güncelleme: AA

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Uluslararası Sergiler Bürosunun Paris'teki genel kurulunda yapılan oylamada Osaka, Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Rusya'nın Yekaterinburg şehirlerini geride bırakarak EXPO 2025 organizasyonunu düzenlemeye hak kazandı.

AA'nın haberine göre Osaka, ev sahipliği adaylığı önerisini "Hayatlarımız için Geleceğin Toplumlarını Tasarlamak" teması etrafında kurmuştu. EXPO'nun, 3 Mayıs-3 Kasım 2025'te Osaka Limanı içindeki yapay ada Yumemişa'da kurulacak fuar alanında düzenlenmesi planlanıyor.

Teknolojinin sağlık ve tıp alanına katkılarına odaklanacak olan fuarın 28 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Kent yetkilileri, Birleşmiş Milletlerin Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerinin odağa alınacağı fuarın bu konudaki farklı fikirlerin tartışılacağı bir platform olmasını umuyor.

Osaka daha önce 1970 yılında EXPO'ya ev sahipliği yapmıştı. 64 milyon ziyaretçi çeken Osaka'daki EXPO, 2010'daki Şanghay EXPO'sunun ardından en çok ziyaret edilen EXPO organizasyonu olmuştu.

Ne Azerbaycan ne de Rusya bugüne kadar EXPO'ya ev sahipliği yapabildi.

Fransa'nın Paris kenti EXPO 2025 için talip olmuş ancak bu yılın başında mali sebeplerle adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

5 yılda bir gerçekleştirilen organizasyon 2020 yılında Dubai'de düzenlenecek.

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