GRAFİKLİ - Japonya'nın yeni Başbakanı Suga'yı iç ve dış politikada zorluklar bekliyor

AA

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Başkanı Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki Parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Suga, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki (Şuugiin) oturumda 314 oy, üst kanadı Danışman Meclisi (Sangiin) oturumunda 142 oy alarak Japonya’nın yeni başbakanı oldu.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun yaklaşık 8 yıldır hükümet sözcülüğünü yürüten ve güçlü destekle parti lideri seçilen Suga, görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

Japonya'da iç politikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, anayasa değişikliği, füze bataryaları, ertelenen olimpiyatların sorunsuz düzenlenme çabası gibi konular sıcaklığını koruyor.

Dış politikada ise Kuzey Kore ve Rusya ile çözülmemiş sorunların yanı sıra Çin ile yürütülen denge politikasının belirsiz geleceği, yeni kabinenin diplomasi sınavları olacak.

Öte yandan Abe hükümetinden miras bu sorunların, seçilmiş bir hükümetle çözülememiş olması, Suga'yı kamuoyu nezdinde olağan bir genel seçime gitmeye zorlayabilir.

- Ekonomi, doğum oranı, anayasa değişikliği

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kısa vadede hükümet virüsün kontrol altında tutulması ile salgın şartlarında yara alan ekonominin yeniden canlandırılmasını hedefleyecek.

Ekonominin canlandırılması için Abe döneminde verilen toplam 2,2 trilyon dolarlık destek paketlerinin yetersiz gelmesi, hükümeti yeni paket arayışlarına yönlendirecek.

Uzun vadede her yıl azalan doğum oranına çözüm üretmek zorunda kalacak yeni yönetim, komşu ülkelerle de istikrarlı ilişkilerin korunması meseleleriyle yüzleşecek.

Suga'nın ajandasında, pasifist 1947 anayasasının "saldırmazlık anlayışını" kapsayan maddesinin değiştirilmesine yönelik Abe'nin sergilediği çabaların sürdürülmesi de yer alıyor.

- Bataryalar, Kuzey Kore, Rusya ve Çin

Suga, Abe döneminin çözülememiş sorunlarından Kuzey Kore'nin 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarını ülkeye geri getirme meselesi ile de yüzleşecek.

Öte yandan adalar sorununun çözülerek, İkinci Dünya Savaşı sonrası henüz imzalanmamış barış anlaşması için kuzeydeki komşu Rusya ile masaya oturulması bekleniyor.

Kasım seçimlerinde ABD başkanının değişme ihtimali, Japonya'nın başlıca müttefiki ABD ile Asya'daki en önemli komşusu Çin arasında sürdürdüğü denge diplomasisini riske sokabilir.

ABD yapımı Aegis Ashore bataryalarının Akita ve Yamaguçi eyaletlerine konuşlandırma planından teknik meseleler sebebiyle vazgeçilmesi, Suga'yı yeni arayışlara itecek.

Gelecek yılki genel seçimlere dek her biri birbirinden zor meselelerin çözülmesinin gerekliliği yeni hükümetin iç ve dış politikada sınavlarının zorluğunu gösteriyor.

- Yeni kabine

Suga'nın oluşturduğu kabinede, Abe'nin güvendiği isimler Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Aso Taro, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu dahil 8 bakan mevcut koltuğunu korudu.

Eski Sağlık Bakanı Kato Katsunobu Baş Sekreterlik ve Hükümet Sözcülüğüne, Savunma Bakanı Kono Taro İdari Reformlardan Sorumlu Kabine Üyeliğine getirildi.

Kono'dan boşalan kilit koltuğa önceki Başbakan Abe Şinzo’nun erkek kardeşi ve Dışişleri Bakanlığı eski Kıdemli Yardımcılarından Kişi Nobuo atandı.

Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile 50 yaşının altında tek üye Çevre Bakanı Koizumi Şinciro'nun koltuğunun koruması dikkati çekti.

Yeni kabinede, kadın üye olarak yeni Adalet Bakanı Kamikawa Yoko ile koltuğunu koruyan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Bakanı Hiroşige Seko yer buldu.

Ortalama yaşı 60 olan yeni kabinenin dörtte üçünün önceki hükümetlerde görev üstlenmiş olması, ekseriyetle Abe politikalarının sürdürüleceğinin sinyali olarak algılandı.

- Erken seçim ihtimali

Dönem arasında görevden çekilen bir başbakanın yerine parti içi seçimle oturan Suga'nın olağan bir genel seçimle iş başına gelmemesi, ülkede erken seçim tartışmalarını gündeme getirdi.

Kyodo ajansına konuşan Aoyama Gakuin Üniversitesinden Siyasi Tarih Uzmanı Prof. Komiya Hitoşi, parti içi bir fraksiyona bağlı olmamasına rağmen her gruptan oy alarak seçilen Suga için "yine de sorgulanamaz değil" dedi.

Suga'nın olağan bir seçimle iş başına gelmiş olmadığını anımsatan Komiya, "İnsanlar güce yanaşırlar ancak desteği sürdürürler mi belirsiz. Eğer seçim kazanırsa yetki edinir." diye konuştu.

Tokyo Üniversitesinden Siyasi Bilimler Uzmanı Prof. Uçiyama Yu, muhalefetin son süreçte gücünü birleştirdiğini belirterek, "Erken seçim için en iyi tarih ekim." ifadelerini kullandı.

Hafta başında LDP liderlik seçimlerini kazanan Suga ise seçime ilişkin, "Uzman heyet salgının kontrol altına alındığına yönelik görüş vermeden bu kararı vermem zor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kono Taro geçen hafta, ertelenen olimpiyatlara kapsamlı hazırlanılabilmesi için seçimi işaret ederek, "Ekimde seçim bekleyebiliriz. Böylece ülke, olimpiyatlara daha hazır olur." demişti.

- Meyvesiz politikalar

Siyaset uzmanları, önceki Abe döneminin politika mirası ile yeni başlayan Suga döneminden beklentileri ve zorluklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Tokyo Politika İncelemeleri Vakfı (TKFD) Araştırma Direktörü Kato Sota, dış ve iç politikada Abe'nin perde arkası ısrarlı politikalarının meyvesini veremediğini söyledi.

Kato, "Japonya’nın güvenlik yasalarını revize etmesi, ülkenin öz savunma yönetmeliklerine kapı araladı. Bu durum anayasa değişikliğine etki edebilir. Abe'nin en büyük başarısıdır." yorumunu yaptı.

- "Efektifliği meçhul"

Yeni seçilen Suga için, "Abe kadar dominant bir figür olmayacağına dair geniş bir algı var." yorumunu yapan Kato, LDP'nin Eylül 2021’de genel seçim sınavına gireceğini anımsatarak, "Mevcut Meclisin hakimiyetini koruyup koruyamayacağı henüz belli değil." dedi.

Kato, "Suga dış politika tecrübesine sahip değil ve uluslararası ilişkilerde ne kadar efektif hareket edeceği meçhul. Abe’nin Trump gibi dünya liderleriyle yürüttüğü dostane ilişkileri Suga’nın kurabilmesini hayal etmek güç." diye konuştu.

Yeni dönemin gündemini en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının meşgul edeceğini dile getiren Kato, "Mali kaynaklar virüsten büyük yara aldı ve ekonominin yeniden inşası en büyük öncelik." ifadelerini kullandı.

- "Kaçırılan fırsatlar"

Japonya Temple Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü Doç. James Brown da "Abenomics" ekonomi programlarının "gönülsüz" reformlar olarak hatırlanacağını belirtti.

Brown, "Rusya-Japonya arasındaki bölgeler problemi ve Kuzey Kore ile alıkonulanlar sorunu bir yere varamadı. Abe dönemi ’kaçırılan fırsatlar’ olarak hatırlanacak." görüşünü paylaştı.

Ülke ekonomisinin donuk performansından kurtulabilmesi için cesur reformlar uygulayabilecek gözü pek bir lidere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Brown, Suga'nın seçilmesinin LDP üst yönetiminin "güvenli bir tercihe" sarıldığının kanıtı olduğunu savundu.

Abe’den sonra Suga'nın "sürekliliği sağlayacağını" dile getiren Brown, "Abe dönemine kıyasla derin bir değişiklik gösteremeyeceği için kamuoyu desteği zayıf olur. Yaşı 71 ve iletişimi zayıf, görevi uzun sürmez. Japonya'nın mahir, enerjik ve uluslararası tanınırlığa sahip bir liderliğe ihtiyacı var." dedi.