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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Japonya Teknik Direktörü Moriyasu : İlk 11'imi değiştirmeye karar verdim - Futbol Haberleri

        Japonya Teknik Direktörü Moriyasu : İlk 11'imi değiştirmeye karar verdim

        A Milli Futbol Takım ile yarın Belçika'da hazırlık maçında karşılaşacak Japonya'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, Almanya maçında oynamayan oyuncuların ağırlıklı olacağı bir kadro ile sahaya çıkacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:43
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        "İlk 11'imi değiştirmeye karar verdim"
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        A Milli Futbol Takım ile yarın Belçika'da hazırlık maçında karşılaşacak Japonya'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, Almanya maçında oynamayan oyuncuların ağırlıklı olacağı bir kadro ile sahaya çıkacaklarını söyledi.

        Karşılaşmanın oynanacağı Genk şehrindeki Cegeka Arena'da düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulunan Moriyasu, "Almanya maçının üstünden iki gün geçti. İlk 11'imi değiştirmeye karar verdim ama tam olarak son kadro bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Almanya maçında oynamayan oyuncular yarınki maçta oynamak istiyorlar. Bu bence takım için iyi bir şey çünkü takımın rotasyon şansını arttıran bir şey. Böylece bütün oyuncular takımın felsefesini daha iyi anlamaya başlayacaklar. Oyuncularıma her zaman şunu söylerim, 'bir maçı kazansak da kaybetsek de gelişimi elden bırakamayız'. Oyuncularıma şunu hatırlattım yarınki Türkiye maçında Almanya'ya karşı oynadığımızdan daha iyi bir maç oynamalıyız çünkü hiç kolay maç olmayacak." ifadelerini kullandı.

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        Almanya maçından sonra bütün oyuncular kendilerine çok güveniyorlar." sözlerini kullanan Japon teknik adam, şöyle konuştu:

        "Ancak oyuncularım aynı zamanda aşırı bir öz güven içinde değiller, çok tatmin olmuş bir halde de değiller. Oyuncular kendi aralarında toplanarak oyunu nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüştüler. Benim bunları oyunculara birebir söylememe bile gerek kalmadı."

        2026 Dünya Kupası ve Asya Kupası'na en güçlü şekilde hazır olmak istediklerini aktaran Moriyasu, "Takımı adım adım geliştirmek istiyorum. Önümüzdeki Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Kasım ayında Dünya Kupası elemelerimiz var, ocak ayında da Asya Kupası için hazırlanıyoruz. Bu maçlara odaklanıyoruz. Yarınki Türkiye maçı bizim için çok iyi bir test olacak." şeklinde konuştu.

        Japon teknik adam, forvet oyuncusu Ayase Ueda'nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

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