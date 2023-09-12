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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Japonya - Türkiye maçında 'istifa' sesleri yükseldi! - Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        Japonya - Türkiye maçında 'istifa' sesleri yükseldi!

        Japonya ile Türkiye, hazırlık maçında Belçika'da karşı karşıya gelirken A Milli Futbol Takımımızın maçın henüz başında 3-0 geriye düşmesi sonrasında tribünlerde istifa sesleri yükseldi. Maça giden gurbetçi taraftarlar, istifa tezahüratları yaparken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise mücadele öncesinde yaptığı açıklamada Kuntz'la yola devam edeceklerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:44
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        Japonya maçında 'istifa' sesleri!
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        Hazırlık maçında Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, devreyi 3-1 geride noktaladı. Teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe giderken Ermenistan maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü ise Japonya maçında süre aldı.

        Maça kötü başlayan milliler, 15'te Ito'nun golüyle 1-0 geriye düşerken 28'de Nakamura farkı 2'ye çıkardı. 36. dakika oynanırken bir kez daha sahne alan Nakamura skoru 3-0'a getirirken tribünlerde de istifa sesleri yükseldi.

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        Tribünlerde 'Evine dön Kuntz' anlamına gelen 'Go home Kuntz' pankartı açan taraftarların bir kısmı Alman teknik direktör ve Federasyonu istifaya davet etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maç öncesinde yaptığı açıklamada teknik direktör değişiminin gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

        Maç öncesinde açıklamalar yapan Büyükekşi, "Önemli olan takım olabilmek. En küçük bir şeyde panik yaparsan bir sonraki maç için hedefin kalmaz. Taraftarların bir kısmında Fenerbahçe, Bir kısmında Galatasaray bir kısmında Trabzonspor bir kısmında ise Beşiktaş forması var. Biz bunu istemiyoruz. Taraftarlarda Milli Takım formasını görmek istiyoruz. Bu forma Türkiye'yi temsil ediyor. İki puan kaybettiysek hep beraber kaybettik sadece hoca kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

        Kuntz'un geleceğiyle ilgili de konuşan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Bir maçın sonucuna göre ani karar vermeyeceğiz. Uzun süreli düşünüp karar vermek istiyoruz. Önemli olan istikrar olması" dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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