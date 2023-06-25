2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi dokuzuncu maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Japonya ile karşı karşıya geliyor. Grubundaki son maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden millilerimiz, ilk 8 maçta 6 galibiyet 2 yenilgi ile 3. sırada yer alıyor,. İşte, Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları...