Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022
ABONE OL

Japonya ve İspanya son 16 turu bileti için karşı karşıya

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Japonya ve İspanya son 16 turu bileti için karşı karşıya

Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek.

Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Japonya ise 3 puanla aynı puana sahip Kosta Rika'nın önünde ikinci sırada yer alıyor.

İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hırvatistan ile Belçika, tur için sahaya çıkıyor
DÜNYA KUPASI 2022 Hırvatistan ve Belçika tur için sahada
Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu
DÜNYA KUPASI 2022 1982'den sonra ilk!
Yıldız futbolcudan beklenmedik hareket! Richarlison seyircilere karşı bakın ne yaptı...
DÜNYA KUPASI 2022 Yıldız futbolcudan beklenmedik hareket!
Richarlison maçın yıldızı oldu! Brezilya'nın yıldız oyuncusuna eski sevgiliden gönderme geldi!
DÜNYA KUPASI 2022 Eski sevgiliden gönderme geldi!
Ünlü fenomen Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki her golü için fotoğraf paylaşacağını söylemişti! Casemiro'nun golünden sonra profili ziyaretçi patlaması yaşadı!
DÜNYA KUPASI 2022 Brezilya'nın her golü için fotoğraf...
Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak... - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Söz verdi! Brezilya şampiyon olursa...
Dünya Kupası maçında aşk kokusu! Belçika'nın yıldız kalecisinin sevgilisi göz kamaştırdı!
DÜNYA KUPASI 2022 Dünya Kupası maçında aşk kokusu
Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
DÜNYA KUPASI 2022 Sevgilisini gören bir daha bakıyor!
Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar! - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Eski defterler kapanmadı! 8 yıldır konuşmuyorlar
Dünya Kupası tribünlerinde giydiği kıyafetiyle gündem olmuştu! Hırvat modelin başı fena halde derde girdi! - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Başı fena halde derde girdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.