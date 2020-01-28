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Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, All Nippon Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçak dün gece saatlerinde Vuhan'a ulaşmasının ardından 200 Japon vatandaşıyla Tokyo'ya döndü.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın ayrıca 20 bin sıhhi maske ve 50 korucuyu kıyafetten oluşan yardım malzemesini Çin'e ulaştırdığını bildirdi.

Uçaktaki yolculara sağlık kontrolü yapıldığını ifade eden Motegi, yolculardan iki hafta evlerinden çıkmamaları ve hastalık belirtisi göstermeleri halinde en yakındaki sağlık merkezine başvurmalarının istendiğini belirtti.

Şu ana kadar Vuhan'daki 650 Japon vatandaşının tahliye talebinde bulunduğunu kaydeden Motegi, kalan vatandaşları tahliye etmek üzere daha fazla uçuş planladıklarını aktardı.

Japonya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek üzere Çin'e uçak yollayan ilk ülke oldu. ABD ve Güney Kore de vatandaşlarını uçakla tahliye için Pekin hükümetiyle görüşmeler yürütüyor.

JAPONYA'DA VAKA SAYISI 6'YA ÇIKTI

Öte yandan, ülkede 2 kişide daha yeni tip koronavirüs görülmesiyle toplam vaka sayısı 6'ya çıktı. Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren 60 yaşındaki bir otobüs şoförü ve Vuhan'dan gelen 40'lı yaşlardaki bir kişide yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildi.

Başbakan Şinzo Abe başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, virüsün ülkede daha fazla yayılmasını önlemek üzere koronavirüsün yol açtığı zatürreyi "özel bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırma, hastalığın tespit edildiği kişilerin zorla müşahede altına alınmasına izin veriyor.

Bakanlar Kurulu, yeni düzenlemenin esaslarına dair yönetmeliğin 7 Şubat'ta yayımlanacağını bildirdi.