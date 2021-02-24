Japonya yalnızlık ve izolasyon için bakan görevlendirdi

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Tetsushi Sakamoto, çok sayıda bakanlık ve kurumdaki çabalarda koordinatör olarak çalışacak.

Japonya’da Ekim ayı içerisindeki intihar sayıları, Covid-19 sebepli ölüm sayısını geçti. Japon Ulusal Polis Ajansı’na göre, 2020 Ekim ayında 2 bin 153 intihar vakası ve ekime kadar toplam 1 bin 765 virüs kaynaklı ölüm gerçekleşti.

Suga, Sakamoto'ya "Özellikle kadınlar kendilerini daha yalnız hissediyor. Sorunu incelemenizi ve kapsamlı bir strateji ortaya koymanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakamoto, kurumlar arası iletişime odaklanmış bir ekip oluşturacak ve en önemli öncelikleri belirlemek için bu ayın başlarında sivil toplum kuruluşları ve diğer gruplarla acil bir durum forumu düzenleyecek.

Toplantı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte Sakamoto, "Yalnızlığı ve sosyal izolasyonu önleyen ve insanlar arasındaki bağları koruyan faaliyetleri teşvik etmeyi umuyorum. Çok çeşitli tedbirler ayarlamak için kapsamlı bir yaklaşım üzerinde çalışacağız." dedi.