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Japonya’da 8 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı

Japonya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 13 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 8 eyalet daha eklendi.

Japonya’da 8 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
AA

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in kapsam ve süresine ilişkin kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını söyledi.

Nişimura, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen ve sağlık altyapısının zorlandığı 8 eyaletin daha OHAL kapsamına alındığını söyledi.

Karara göre, 27 Ağustos'tan itibaren farklı bölgelerdeki Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aiçi, Mie, Şiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinde OHAL yürürlüğe girecek.

Halihazırda başkent Tokyo dahil 13 eyalette OHAL uygulanırken, yeni karar sonrası ülke genelinde OHAL uygulanan eyalet sayısı 21'e çıktı.

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