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Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor

Japonya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresi 7 Mart'a kadar uzatılacak.

Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor
AA

,Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 salgınının son durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu Kabine üyesi Nişimura Yasutoşi'yi kabul etti.

Suga, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Vaka artış trendi hafifledi ancak salgınla mücadelede bir süre daha tetikte olmalıyız." dedi.

Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru da bölgesel vaka sayılarının yüksekliğine dikkati çekerek, hastane yatak kapasitelerinin düştüğünü ve sağlık altyapısının zorlandığını belirtti.

Temsilciler Meclisinde konuşan Nişimura da OHAL kapsamında tutulacak eyaletlerin, mart öncesinde vaka düşüş trendinin yakalanması halinde uygulamadan çıkarılabileceğini söyledi.

Nişimura, OHAL’in ekonomi ve iş dünyasına etkilerine dikkati çekerek, "Tedbirleri minimum seviyede tutmayı hedefliyoruz." dedi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Çiba ve Saitama ile Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL 7 Mart’a dek uzatılacak.

Vaka artışlarının büyük ölçüde hız kaybettiği Tokyo’nun kuzeyindeki Toçigi eyaleti ise OHAL kapsamından çıkarılacak.

Başbakan Suga Yoşihide’nin, Kovid-19 Danışman Heyeti ile görüşmesi ve 7 Şubat'ta sona ermesi beklenen OHAL'in uzatılması gerekliliğine dair meclisi bilgilendirmesi sonrası kararını açıklaması öngörülüyor.

Japonya geneli Kovid-19 vaka sayısı 392 bin 475’e, ölü sayısı 5 bin 846’ya yükseldi. Başkent Tokyo’da vaka sayısı 100 bini geçerek 100 bin 234’e çıktı.

Vaka sayıları sırayla Osaka’da 43 bin 900’e, Kanagawa’da 40 bin 982’ye, Saitama’da 25 bin 345’e, Aiçi’de 24 bin 127’ye, Çiba’da 22 bin 493’e, Hokkaido’da 17 bin 521’e, Hyogo’da 16 bin 528’e, Fukuoka’da 16 bin 239’a, Kyoto’da 8 bin 510’a yükseldi.

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