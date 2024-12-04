Jared Leto yıllar önce kaybettiği Oscar heykelciğini buldu
'Dallas Buyers Club'daki performansıyla 2014'te Oscar kazanan Jared Leto, yıllar önce kaybettiği Oscar heykelciğini bulduğunu duyurdu
Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, 2018'den beri görmediğini itiraf ettiği Oscar heykelciğini nihayet buldu.
52 yaşındaki Hollywood yıldızı, kaybettiği itirafını üç yıl önce yaptığı ödülüyle pozlarını sosyal medyada paylaştı.
"Oscar'ımı buldum" mesajıyla sosyal medyada paylaşım yapan Leto'ya tebrik mesajları yağdı.
Ünlü oyuncu, Oscar heykelciğini nerede ve ne zaman bulduğuna dair bilgi vermedi.
Leto, 2021'de katıldığı 'The Late Late Show'da James Corden'a Oscar'ını üç yıldır görmediğini açıklamış, "Los Angeles'ta evimi taşımıştım ve taşındığımızda ödül sihirli bir şekilde ortadan kayboldu'' demişti.
Leto, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını 'Dallas Buyers Club'daki performansıyla 2014'te kazanmıştı.
Ödülü alırken, kendisine hayal kurmayı öğrettiğine inandığı annesine ve AIDS'e karşı savaşı kaybeden 36 milyon insana saygı duruşunda bulunmuştu.
Leto, 'Dallas Buyers Club'da, HIV pozitif olan ve bağımlılıkla mücadele eden trans kadın Rayon'u canlandırdı.