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        Haberler Dünyadan Jared Leto yıllar önce kaybettiği Oscar heykelciğini buldu - magazin haberleri

        Jared Leto yıllar önce kaybettiği Oscar heykelciğini buldu

        'Dallas Buyers Club'daki performansıyla 2014'te Oscar kazanan Jared Leto, yıllar önce kaybettiği Oscar heykelciğini bulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:55
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        Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, 2018'den beri görmediğini itiraf ettiği Oscar heykelciğini nihayet buldu.

        52 yaşındaki Hollywood yıldızı, kaybettiği itirafını üç yıl önce yaptığı ödülüyle pozlarını sosyal medyada paylaştı.

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        "Oscar'ımı buldum" mesajıyla sosyal medyada paylaşım yapan Leto'ya tebrik mesajları yağdı.

        Ünlü oyuncu, Oscar heykelciğini nerede ve ne zaman bulduğuna dair bilgi vermedi.

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        Leto, 2021'de katıldığı 'The Late Late Show'da James Corden'a Oscar'ını üç yıldır görmediğini açıklamış, "Los Angeles'ta evimi taşımıştım ve taşındığımızda ödül sihirli bir şekilde ortadan kayboldu'' demişti.

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        Leto, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını 'Dallas Buyers Club'daki performansıyla 2014'te kazanmıştı.

        Ödülü alırken, kendisine hayal kurmayı öğrettiğine inandığı annesine ve AIDS'e karşı savaşı kaybeden 36 milyon insana saygı duruşunda bulunmuştu.

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        Leto, 'Dallas Buyers Club'da, HIV pozitif olan ve bağımlılıkla mücadele eden trans kadın Rayon'u canlandırdı.

        #Jared Leto
        #oscar
        #oscar ödülü
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