Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Jarell Eddie'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak İspanya'nın UCAM Murcia takımında forma giyen 2.01 metre boyundaki 1991 doğumlu oyuncu, Atlanta Hawks ile profesyonel kariyerine adım attı.

Amerika kariyerinin ardından 2018 yılında Avrupa'ya gelen Eddie, Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydikten sonra İspanya'ya geçti.

"ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR"

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Eddie, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, kendisinin ve ailesinin İstanbul'da yaşayacak olmasından dolayı mutluluğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben ve ailem böyle prestijli ve harika taraftarlara sahip bir kulübe katıldığımız ve İstanbul gibi harika bir şehirde yaşayacağımız için çok mutluyuz. Bence çok iyi bir kadromuz var. Bu sene çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. THY Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu seviyede neler yapabileceğimi tüm dünyaya göstermek için sabırsızlanıyorum."