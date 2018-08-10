Jaro - KTP Kotka sahaya çıkıyor

Jaro ve KTP Kotka, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Jaro 21 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken KTP Kotka 22 puanda ve 6. sırada. Jaro, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KTP Kotka son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 369 kodlu maçı oynayanlar; Jaro galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, KTP Kotka galibiyet oranı 2.90.

Jaro önceki hafta GrIFK mücadelesinde 2-4 yenildi.

KTP Kotka ise Haka karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Jaro, 12 gol attı ve 14 gol yedi.

KTP Kotka, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KTP Kotka 9 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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