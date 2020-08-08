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Jasmin Suck, Altay'da

Altay, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Jasmin Scuk'u kadrosuna kattı

Jasmin Suck

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yaz transfer sezonu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, son olarak BB Erzurumspor forması giyen, Jasmin Scuk'u kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bosna Hersekli oyuncunun transferi hakkın açıklama yapan Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yönetim kurulumuz son olarak B.B Erzurumspor ile süper lige yükselme başarı gösteren başarılı orta saha oyuncu Jasmin Scuk ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor formasıyla 30 lig maçına çıkarken 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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