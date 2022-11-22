Ünlü model Jasmine Tookes, 2016 yılından beri birlikte olduğu Juan David Borrero ile geçtiğimiz yıl Ekvador'da evlenmişti. Peri masalı gibi bir düğünle dünyaevine giren ve mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.