Bir süre sonra işleri açılan Momoa, "The Red Road", "See" ve "Aquaman" gibi filmlerde rol aldı. Momoa, "Game of Thrones"un birinci sezonunda 10 bölümde boy göstermişti.

Jason Momoa, ilk olarak 1999-2001 yılları arasında yayınlanan "Baywatch Hawaii" isimli yapımla ekran önüne çıkmıştı. Oyuncu, askeri bilim kurgu dizisi "Stargate Atlantis"ta canlandırdığı "Ronon Dex" dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti.