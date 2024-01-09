Jason Momoa ile Lisa Bonet ayrılık açıklamasından iki yıl sonra boşanıyor

YASAL BELGEDE AYRILIK TARİHİ 2020 Bonet'in ayrılık sebebi olarak da uzlaşılamaz fikir ayrılıklarını gerekçe gösterdiği ve tarafların birbirinden maddi talebi olmadığı öğrenildi. Yasal belgelerde çiftin ayrılık tarihinin Ekim 2020 olarak belirtilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Momoa verdiği bir röportajda Bonet’e olan aşkını "Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri, “’Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım’ dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi" diye anlatmıştı.