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        Haberler Dünyadan Jason Momoa ile Lisa Bonet ayrılık açıklamasından iki yıl sonra boşanıyor

        Jason Momoa ile Lisa Bonet ayrılık açıklamasından iki yıl sonra boşanıyor

        2017'de evlenen Jason Momoa ile Lisa Bonet, 16 yıllık ilişkilerini 2022 yılında noktalamıştı. Oyuncu çiftten Bonet, ayrılık açıklamasından yıllar sonra boşanma davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:26
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        'Game of Thrones' ve 'Aquaman' gibi yapımlarla tanınan Jason Momoa ve Cosby Ailesi’yle dünya çapında bir yıldız olan Lisa Bonet, 5 yıllık evlilikten sonra boşanıyor.

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        Ünlü çift, iki yıl önce yaptıkları ayrılık açıklamasında "Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz" demişti.

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        BOŞANMA DAVASI AÇTI

        Lisa Bonet, bu ayrılık açıklamasından iki yıl sonra Jason Momoa'ya boşanma davası açtı. Bonet ve Momoa ayrılırken birbirlerinden maddi bir talepte bulunmazken iki çocuklarının velayetini ortak şekilde paylaşmak istedikleri ortaya çıktı.

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        YASAL BELGEDE AYRILIK TARİHİ 2020

        Bonet'in ayrılık sebebi olarak da uzlaşılamaz fikir ayrılıklarını gerekçe gösterdiği ve tarafların birbirinden maddi talebi olmadığı öğrenildi. Yasal belgelerde çiftin ayrılık tarihinin Ekim 2020 olarak belirtilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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        Momoa verdiği bir röportajda Bonet’e olan aşkını "Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri, “’Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım’ dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi" diye anlatmıştı.

        #Lisa Bonet
        #Jason Momoa
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