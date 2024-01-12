Jason Momoa: Şu anda bir evim bile yok

4 Şurada Paylaş!







İKİ YILIN ARDINDAN BOŞANMA DAVASI AÇTI



Öte yandan ünlü çift, iki yıl önce yaptıkları ayrılık açıklamasında, "Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz" demişti.



Lisa Bonet, bu ayrılık açıklamasından iki yıl sonra Jason Momoa'ya boşanma davası açmıştı. Bonet ve Momoa, ayrılırken birbirlerinden maddi bir talepte bulunmazken, iki çocuklarının velayetini ortak şekilde paylaşmak istedikleri ortaya çıkmıştı.

5 Şurada Paylaş!







YASAL BELGEDE AYRILIK TARİHİ 2020



Lisa Bonet'in ayrılık sebebi olarak da uzlaşılamaz fikir ayrılıklarını gerekçe gösterdiği ve tarafların birbirinden maddi talebi olmadığı öğrenilmişti. Yasal belgelerde çiftin ayrılık tarihinin Ekim 2020 olarak belirtilmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

6 Şurada Paylaş!







"HER ZAMAN BİR KRALİÇEYDİ"



Ayrıca Jason Momoa, daha önce verdiği bir röportajda Lisa Bonet’e olan aşkını, "Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri, 'Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım' dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi" sözleriyle anlatmıştı.



Fotoğraflar: Depo Photos

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler