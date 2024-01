Jason Momoa: Şu anda bir evim bile yok

6 Şurada Paylaş!









"HER ZAMAN BİR KRALİÇEYDİ"



Ayrıca Jason Momoa, daha önce verdiği bir röportajda Lisa Bonet’e olan aşkını, "Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri, 'Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım' dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi" sözleriyle anlatmıştı.



Fotoğraflar: Depo Photos