Jason Momoa: Şu anda bir evim bile yok
İki yıl önce yollarını ayırdığı Lisa Bonet ile boşanmak için mahkemeye başvuran Jason Momoa, ayrılığın ardından göçebe bir hayat yaşadığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Şu anda bir evim bile yok" açıklamasını yaptı
'Game of Thrones' ile 'Aquaman' gibi yapımlarla tanınan Jason Momoa ve 'Cosby Ailesi’ ile dünya çapında bir yıldız olan Lisa Bonet, 2017'de evlenmiş ancak çift, iki yıl önce ayrıldıklarını duyurmuştu.
"ŞU ANDA BİR EVİM BİLE YOK"
Şimdilerde boşanmak için resmi başvuru yapan ikiliden Jason Momoa, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Momoa, "Şu anda bir evim bile yok. Oradan oraya giderken yollarda yaşıyorum. Her zaman tuhaf bir yerlerdeyim. İnsanlar beni kasabalarında gördüklerinde çok şaşırıyor, 'Hey, bizim memleketimizde ne işin var?' diyorlar" açıklamasını yaptı.
"GÖÇEBE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Jason Momoa, göçebe yaşamaya devam edeceğini belirtti. Momoa, ayrıca üzerinde çalıştığı 'On the Roam' projesi bittikten sonra 'Minecraft' filmini çekmek için Yeni Zelanda'ya gideceğini de duyurdu.
İKİ YILIN ARDINDAN BOŞANMA DAVASI AÇTI
Öte yandan ünlü çift, iki yıl önce yaptıkları ayrılık açıklamasında, "Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz" demişti.
Lisa Bonet, bu ayrılık açıklamasından iki yıl sonra Jason Momoa'ya boşanma davası açmıştı. Bonet ve Momoa, ayrılırken birbirlerinden maddi bir talepte bulunmazken, iki çocuklarının velayetini ortak şekilde paylaşmak istedikleri ortaya çıkmıştı.
YASAL BELGEDE AYRILIK TARİHİ 2020
Lisa Bonet'in ayrılık sebebi olarak da uzlaşılamaz fikir ayrılıklarını gerekçe gösterdiği ve tarafların birbirinden maddi talebi olmadığı öğrenilmişti. Yasal belgelerde çiftin ayrılık tarihinin Ekim 2020 olarak belirtilmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
"HER ZAMAN BİR KRALİÇEYDİ"
Ayrıca Jason Momoa, daha önce verdiği bir röportajda Lisa Bonet’e olan aşkını, "Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri, 'Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım' dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi" sözleriyle anlatmıştı.
Fotoğraflar: Depo Photos