Statham'ın Türk kültürü ve misafirperverliğinden çok etkilendiğini, ailesiyle tekrar Antalya'ya gelmek istediğini ifade ettiği bildirilen görüşmede, Öztürk'ün de ünlü aktörü ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdiği öğrenildi.



Görüşmede, Öztürk'ün, Jason Statham'ı ailesiyle tatil için davet ettiği belirtildi. Ünlü aktör kentten ayrıldı.