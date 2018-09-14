Jastrzebie Zdroj - Garbarnia Krakow maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Jastrzebie Zdroj ile Garbarnia Krakow, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Jastrzebie Zdroj 12 puanla 6. sırada, Garbarnia Krakow 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Jastrzebie Zdroj son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Garbarnia Krakow son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 346 kodlu maçı oynayanlar; Jastrzebie Zdroj galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Garbarnia Krakow galibiyet oranı 3.60.

Jastrzebie Zdroj son hafta oynanan Kluczbork maçında 0-1 kazandı.

Garbarnia Krakow, Radomiak Radom karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Jastrzebie Zdroj, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Jastrzebie Zdroj, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Garbarnia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Garbarnia Krakow, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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