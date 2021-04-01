Jay-Jay Johanson PSM Online'de

Kendine özel bir incelikle janrları eriten, trip-hop, synthpop ve elektronik müziğin yenilikçi birleşiminde yer alan İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, eski ve yeni şarkılarından oluşacak konseriyle PSM Online üzerinden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Trip-hop’tan electro clash’e, downtempo’dan indie’ye birçok türe dokunan, sınır tanımayan müziğiyle dikkat çeken Johanson, jazzy ve trippy vokalleriyle performanslarında karanlık ve mistik bir atmosfer yaratıyor.

Çok sesli ve çok renkli müziği ile taze kalmayı başaran Johanson, 1996 yılında yayınladığı ilk albümü “Whiskey” ile başladığı profesyonel müzik kariyerinde bugüne kadar 13 stüdyo albümü ve sayısız şarkı yayınladı. Şarkılarında yavaş yavaş tırmandırdığı downbeat, trip-hop ve electro-pop ritimleri ile adeta film-noir estetiğinde albümler yaratmayı başaran Johanson, yeni albümü Rorschach Test ile kendi tarzını korumaya devam ediyor.

Daha önce Zorlu PSM Studio'daki konserinde biletleri kısa sürede tükenen Jay-Jay Johanson’ın 2 Nisan Cuma akşamı, saat 21.00’de online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak ve 4 Nisan 23:59’a kadar yayında kalacak konserinin biletlerine passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.