Jayden Oosterwolde: Bugün kazanmak çok önemliydi

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "Bizler açısından galip gelmek çok önemliydi. Avrupa'ya iyi başlamak kritikti. Son maçta kötü bir sonuç vardı. Bugün yeniden özgüven kazanma ve taraftarlara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımızı düşünüyorum." dedi.

"HOCAM NEREDE İSTERSE OYNARIM"

Oynadığı pozisyon için konuşan Oosterwolde, "Geçen yıl stoperdim, bu yıl sol bekim. Benim için pozisyon önemli değil, hocam neresi derse orada oynarım. Her iki pozisyonda da oynayabiliyorum. Bu noktayla çok ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek, takıma katkı sağlıyor olmak." sözlerini sarf etti.