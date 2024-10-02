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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jayden Oosterwolde: İlk 8’de olmamız gerektiğini düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Jayden Oosterwolde: İlk 8’de olmamız gerektiğini düşünüyorum

        Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, Twente maçı öncesi yaptığı açıklamada, "En üst düzeyde oynamaya çalışacağız. İlk 8'de olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu yönde" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 22:24 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:24
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        "İlk 8'de olmamız gerekiyor"
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        UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

        Müsabakanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Hollanda'ya gelen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolculardan Jayden Oosterwolde, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "UMARIM GALİBİYETLE DÖNERİZ"

        Geçtiğimiz yıl da eski takımı Twente ile oynadıklarını belirten Oosterwolde, "Eski yuvama geri döndüm. Geçen yıl da Twente ile oynamıştık. Benim için güzel bir hatıra olmuştu. Umarım yarın akşam da benim için güzel bir hatıra olur. Enteresan bir maç olacak. Bence her iki takım da çok iyi. Twente, geçen hafta Manchester United’a karşı güzel bir iş çıkardı ama biz de Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Yeni bir teknik direktörümüz var. Kendisinin takım üzerinde çok güzel etkisi var. Umarım yarın da iyi olur ve galibiyetle döneriz. Geçen yıl da aynısını yapmak zorundaydım ama tabii ki hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe’de başarı göstermek zorundayım. Biz de Avrupa Ligi’ne katılmak istiyoruz. Hoş bir duygu değil ama profesyonel davranmanız gerekiyor. Dusan Tadic’in Hollanda’da daha fazla eski aşkları (takımları) var. Onun için de güzel bir his bu. Twente bence çok iyi takım. Defans ve hücum açısından her iki yönden de iyiler. Birlikte çalışan bir takım" diye konuştu.

        "(MOURİNHO) ONUN BENİ SEÇMESİ BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

        Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini aktaran Oosterwolde, "Mourinho ile çalışabilmem, onun beni seçmesi benim için bir onurdur. İtalya’da da oynadım. Fenerbahçe’de benim üçüncü teknik direktörüm. Deneyimlerim oldu. Kendisinin belirli bir karizması var. Çok da başarıları var. Ondan daha fazla bilgi almak demek istemiyorum ama onun söylediklerini daha fazla ciddiye alıyorsunuz. İyi bir ambiyansla geldi. Zaaflarımız varsa onları düzeltmeye, geliştirmeye yardımcı oluyor. Futbola ayrı bir bakış açısı var. Kendisi büyük bir hoca. Bence Mourinho çok şakacı biri, hatta futbolun dışında da çok iyi bir insan. Geçmişte yaşadığı hikayeleri bize anlatıyor. Bize şunu öğretti; Her şey futboldan ibaret değildir. Çok da katı bir insan değil. Çok komik insan" ifadelerini kullandı.

        "HER İKİ POZİSYON DA BENİM İÇİN PROBLEM DEĞİL"

        Oynadığı mevkilerle ilgili ise Hollandalı futbolcu, "Bütün kariyerim boyunca sol bek oynadım. Sol orta sahada oynadım. Her iki pozisyonda iyi oynayabiliyorum ama hocanın şu anda benim sol kanatta oynamama ihtiyacı var. Bu benim için herhangi bir problem değil. Hangi pozisyonda oynamaktan daha fazla keyif alıyorsun diyorsanız, geçen sene daha çok sol stoper oynadım. Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi. Her iki pozisyon da benim için problem değil. İyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum ama dediğim gibi hocamızın benim sol kanatta oynamama ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

        "İLK 8'DE OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Jayden Oosterwolde, yarınki maç ve Avrupa Ligi'yle ilgili, "En üst düzeyde oynamaya çalışacağız. İlk 8’de olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu yönde. İyi maçlar bizi bekliyor. Hedefimiz galibiyet" dedi.

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